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16:43, 17 апреля 2024Силовые структуры

Расчленившего сотрудника «Почты России» росгвардейца арестовали

В Адыгее до 15 июня арестован росгвардеец, убивший программиста «Почты России»
Начало событий в новости Росгвардеец расчленил сотрудника Почты России из-за давнего конфликта

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Майкопский городской суд арестовал 33-летнего росгвардейца по подозрению в расправе над 23-летним сотрудником «Почты России». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ему вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня 2024 года включительно. Во время заседания защита обвиняемого и сам фигурант против ареста не возражали.

Как установил суд, росгвардеец и потерпевший работали в одном почтовом отделении. Арестованный был охранником, а пострадавший — программистом. Мужчины давно конфликтовали. 14 апреля обвиняемый подкараулил оппонента у выхода с работы и выстрелил ему в голову, а затем расчленил и выбросил части тела в мусорный контейнер. Полиция обнаружила останки убитого на территории мусорного полигона.

Фигурант был задержан 16 апреля. Он в содеянном он признался.

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      Анна Габай
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