Росгвардеец расчленил сотрудника Почты России из-за давнего конфликта

В Адыгее росгвардейца задержали за расправу над программистом «Почты России»

В Адыгее задержали 33-летнего сотрудника Росгвардии, подозреваемого в расправе над 23-летним сотрудником «Почты России». Об этом во вторник, 16 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, росгвардеец, работавший охранником, и программист трудились в одном почтовом отделении и давно конфликтовали. Охранник решил раз и навсегда покончить с соперником и 14 апреля подкараулил его у выхода с работы. Он выстрелил ему в голову, а затем расчленил и выкинул части тела в мусорный контейнер.

После задержания сотрудник Росгвардии признался в содеянном. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

5 апреля сотрудник Росгвардии задержал напавшего на губернатора Мурманской области Алексея Чибиса.