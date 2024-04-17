Россиянин забил до смерти подругу и полтора года прятал ее на дне колодца

В Ленобласти мужчина убил подругу и полтора года прятал ее тело в колодце

В Ленинградской области 53-летний местный житель забил до смерти подругу и полтора года прятал ее тело в простыне на дне заброшенного колодца. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в 2022 году в полицию обратилась подруга потерпевшей. Она рассказала, что женщина пропала. Следователи возбудили дело и начали искать причастных. Они заподозрили жителя Сертолова. 15 апреля 2024 года его вызвали на допрос. Выяснилось, что полтора года назад мужчина поссорился с подругой и сильно избил ее. Пострадавшая не выжила. Тогда он завернул ее в простыню и сбросил в колодец на соседнем участке.

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