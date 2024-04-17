Россиянка захотела отправить бойцам СВО свыше 1000 пиявок

Свыше 1000 медицинских пиявок отправит жительница Предгорья бойцам СВО

Глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бондаренко в начале мая отправит в зону специальной военной операции (СВО) свыше 1000 специальных медицинских пиявок. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что червей бойцам захотела передать россиянка, которая более 50 лет занимается нетрадиционной медициной. Жительница региона отправит военным пиявок, которые обладают противоотечным и обезболивающим эффектом, а также могут заживлять раны.

«Наша задача — восстанавливать здоровье бойцов, — заявил Бондаренко. — Если нетрадиционная медицина способна помочь в этом, нужно ее использовать».

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