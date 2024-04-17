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18:41, 17 апреля 2024Моя страна

Россиянка захотела отправить бойцам СВО свыше 1000 пиявок

Свыше 1000 медицинских пиявок отправит жительница Предгорья бойцам СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: GlebK / Wikimedia

Глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бондаренко в начале мая отправит в зону специальной военной операции (СВО) свыше 1000 специальных медицинских пиявок. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что червей бойцам захотела передать россиянка, которая более 50 лет занимается нетрадиционной медициной. Жительница региона отправит военным пиявок, которые обладают противоотечным и обезболивающим эффектом, а также могут заживлять раны.

«Наша задача — восстанавливать здоровье бойцов, — заявил Бондаренко. — Если нетрадиционная медицина способна помочь в этом, нужно ее использовать».

Сельские школы Северной Осетии получат десятки миллионов рублей на создание комфортных условий для занятий спортом. В общей сложности общеобразовательные учреждения Пригородного, Правобережного, Моздокского и Алагирского районов российского региона получат свыше 30 миллионов рублей.

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      Фариза Бацазова
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