Российские IT-компании попросят продлить льготы по налогу на прибыль

АРПП предложит продлить сниженный налог на прибыль IT-компаний

Российские IT-компании попросят власти продлить действие льготной ставки по налогу на прибыль. С соответствующим предложением к Минцифры РФ обратится Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП), рассказала председатель правления Наталья Касперская, ее слова приводит ТАСС.

«Мы, конечно, будем просить Министерство цифрового развития с тем, чтобы поспособствовали сохранению нам резонной ставки налога на прибыль», — отметила она. Касперская добавила, что в 2020 году работала с ведомством над снижением для IT-компаний налога на прибыль и ставки по страховым взносам с 14 до 7,6 процента.

По ее словам, налог на прибыль является для отрасли критичным. Более половины участников собрания АРПП согласились с тем, что проблема является очень острой, подчеркнула председатель правления АРПП.

Ранее Касперская оценила объем российского IT-рынка в 2024 году в 5,5 триллиона рублей. Она сообщила также, что сейчас на российском рынке информационных технологий более 200 тысяч компаний, а количество IT-специалистов — около миллиона.