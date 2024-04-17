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09:24, 17 апреля 2024Россия

Российский подросток обстрелял здание школы

В Приморье 15-летний подросток обстрелял здание школы из пневматического оружия

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Партизанске Приморского края 15-летний подросток обстрелял здание школы из пневматического оружия. Об этом стало известно изданию «PrimaMedia.Приморье».

Все произошло накануне, пули пробили стекло туалета. По словам российских школьников, стрельба велась с улицы Садовой или с расположенного напротив образовательного учреждения земельного участка.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Приморскому краю пояснили, что установили личность хулигана, испортившего стеклопакет. Им оказался 15-летний юноша, состоящий на профилактическом учете.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка. Кроме того, его родителей намерены привлечь к административной ответственности, выяснило издание.

Ранее сообщалось, что в Приморье школьник случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья во время охоты, мальчика спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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