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09:51, 17 апреля 2024Спорт

Российский вратарь «Зенита» рассказал о сложностях коммуникации с одноклубниками

Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал о сложностях коммуникации с одноклубниками

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о сложностях коммуникации с одноклубниками-иностранцами. Его слова приводит сайт команды.

Игрок вспомнил, что в прошлых сезонах он несколько раз впадал в ступор в моментах, когда нужно было подсказать. «Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — ​на русском, португальском или английском», — отметил футболист.

В текущем сезоне в линии обороны петербургского «Зенита» играло шесть иностранцев — бразильцы Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Роберт Ренан, представитель Казахстана Нуралы Алип и серб Страхиня Эракович. Кроме того, в «Зените» играет имеющий российское гражданство бразильский защитник Марио Фернандес, который никогда публично не выступал на русском языке.

Кержаков в нынешнем сезоне провел 15 матчей в Российской премьер-лиге. Вратарь пропустил 13 мячей.

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      Алексей Гусев
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