Рублю предрекли укрепление к доллару

Экономист Беляев предрек снижение курса доллара до 93 рублей

Бурный рост доллара относительно рубля объясняется текущими особенностями российской экономики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он добавил, что в скором времени стоит ждать небольшой корректировки со снижением курса доллара до 93 рублей.

«Курс валюты зависит от общего состояния экономики. Не от цены на нефть, не от налоговых периодов или чего-то еще. Курс определяет сравнение одной экономики с другой, — подчеркнул Беляев. — На пути нашей экономики сейчас большое препятствие в виде жесткой денежно-кредитной политики, в условиях которой крайне трудно работать. Из-за этого нацвалюта слабее. Американцам же удалось выпутаться из своих проблем, они остались, но не такие критичные. Поэтому курс рубля в отношении доллара постепенно снижается».

Тем не менее, поскольку темпы укрепления доллара по отношению к рублю были достаточно высокими, экономист ожидает небольшой корректировки в ближайшей перспективе со снижением курса американской валюты до 93 рублей.

Беляев также согласился с тезисом об увеличении темпов роста российской экономики, но уточнил, что этого удалось достичь за счет военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 16 апреля превысил 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.