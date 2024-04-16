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08:32, 16 апреля 2024Экономика

Курс доллара превысил 94 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 16 апреля превысил 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точку котировки поднимались до 94,18 рубля за доллар. На момент написания материала доллар торговался у отметки 93,96 рубля (плюс 0,27 процента к закрытию предыдущего торгового дня).

В то же время курс юаня к рублю вырос до 12,89 рубля, евро — снизился на 6 процентов, до 99,78 рубля.

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9 января 2024

Ранее опрошенные KP.ru аналитики спрогнозировали, что курс доллара во второй половине 2024 года с большой долей вероятности будет находиться в районе 95-100 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что ожидает продолжения падения курса российской валюты в июле-декабре. По его мнению, в последнее время баланс между спросом на иностранную валюту и предложением нарушается в сторону ослабления рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отметил, что ключевым фактором, определяющим в ближайшее время курс российской валюты, будет наличие или отсутствие валютных ограничений. Пока указ президента о валютных ограничениях продлен до 30 апреля, напомнил он.

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