Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 17 апреля 2024Бывший СССР

Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала конфликта

Глава ДТЭК Тимченко: сейчас самое сложное время для энергосистемы Украины

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

На Украине сложившаяся текущей весной ситуация с энергосистемой страны стала самой сложной с начала конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, уже после двух первых массированных ударов по объектам инфраструктуры на Украине была зафиксирована потеря 80 процентов доступных мощностей. Тимченко уточнил, что сейчас ситуацию удалось стабилизировать благодаря поставкам электроэнергии из Европы. Однако спустя время, с наступлением более жаркой погоды, дефицит в энергосистеме может увеличиться.

«У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране требуется поставка систем противовоздушной обороны», — добавил представитель ДТЭК.

Ранее в Минэнерго Украины заявили о возможном начале масштабного энергетического кризиса в случае продолжения ракетных ударов по инфраструктуре. Глава ведомства Герман Галущенко также призвал жителей страны готовиться к блэкаутам. По подсчетам Киева, потери мощностей в украинской энергосистеме в результате атак достигают семи гигаватт.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      Столтенберг призвал членов НАТО выбирать Украину

      В российском регионе задержали бойца «Шторма» за расправу над сослуживцами

      Расчленившего сотрудника «Почты России» росгвардейца арестовали

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

      МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России

      Россиянам рассказали о пользе картофеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше