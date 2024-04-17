Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала конфликта

Глава ДТЭК Тимченко: сейчас самое сложное время для энергосистемы Украины

На Украине сложившаяся текущей весной ситуация с энергосистемой страны стала самой сложной с начала конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, уже после двух первых массированных ударов по объектам инфраструктуры на Украине была зафиксирована потеря 80 процентов доступных мощностей. Тимченко уточнил, что сейчас ситуацию удалось стабилизировать благодаря поставкам электроэнергии из Европы. Однако спустя время, с наступлением более жаркой погоды, дефицит в энергосистеме может увеличиться.

«У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране требуется поставка систем противовоздушной обороны», — добавил представитель ДТЭК.

Ранее в Минэнерго Украины заявили о возможном начале масштабного энергетического кризиса в случае продолжения ракетных ударов по инфраструктуре. Глава ведомства Герман Галущенко также призвал жителей страны готовиться к блэкаутам. По подсчетам Киева, потери мощностей в украинской энергосистеме в результате атак достигают семи гигаватт.