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08:48, 17 апреля 2024Россия

Стала известна возможная судьба пропавшего из затонувшего авто с бойцами СВО

Третьего мужчину могло унести из затонувшего под Воронежем авто течением

Кадр: Telegram-канал «Богучар в Телеграме»

Третьего мужчину, который пропал из затонувшего в Воронежской области автомобиля с бойцами специальной военной операции (СВО), могло унести вниз по реке сильным течением. С таким предположением выступил начальник водолазной группы Сергей Пенской, его цитирует «РИА Воронеж».

Пенской также добавил, что в найденном на дне реки Дон автомобиле, в салоне которого обнаружили двух человек, нет лобового стекла. Следствие выяснит, почему военнослужащие, следовавшие из зоны СВО к родственникам в Чувашию, оказались заблокированы в машине, сообщил начальник водолазной группы, подчеркнув, что родственники двух человек, найденных в легковом авто, прибыли в Богучарский район для процедуры опознания.

Сообщения о пропаже военнослужащих, которые ехали из зоны СВО в отпуск в Чувашию, стали появляться в сети несколько дней назад. Тревогу забили их родственники, которые рассказали, что военные не выходили на связь с 9 апреля после того, как въехали на платный участок трассы М-4 «Дон».

Впоследствии выяснилось, что авто с российскими бойцами утонуло в реке. Это произошло в том месте, где ранее был установлен понтонный мост. Всего в машине было три человека. Военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов занимали пассажирские места, за рулем находился водитель Алексей Петров — состоял ли он на службе в Вооруженных силах, не уточнялось. О случившемся доложили главе Чувашии Олегу Николаеву.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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