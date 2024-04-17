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15:38, 17 апреля 2024Силовые структуры

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам российского СИЗО за пытки арестантов

4 экс-сотрудника СИЗО «Матросская тишина» получили сроки за избиения арестантов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы вынес приговор четверым бывшим сотрудникам СИЗО «Матросская тишина», издевавшимся над арестантами. Об этом сообщает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Андрея Доржиева, Александра Сидорова, Дениса Петровича и Романа Сарангова, работавших в СИЗО оперативниками, признали виновными в превышении должностных полномочий и осудили на сроки от 3 лет и 2 месяцев до 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Они избивали заключенных за, по их словам, неисполнение правил внутреннего распорядка. В частности, сотрудники требовали от арестантов раздеться догола или ровно заправить кровать. Однако суд установил, что фигуранты устраивали пытки из чувства личной неприязни.

Садистских наклонностей у подсудимых не было, просто они считали нормой издеваться над арестантами, отмечает Меркачева.

Четырех оперативников арестовали и поместили в СИЗО №4 летом 2023 года.

12 декабря 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главного врача больницы следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко за должностные преступления. По данным следствия, он получал взятки за перевод заключенных, находящихся в палатах больницы СИЗО, в гражданскую больницу.

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      Любовь Ширижик
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