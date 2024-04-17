Суд вынес приговор бывшим сотрудникам российского СИЗО за пытки арестантов

4 экс-сотрудника СИЗО «Матросская тишина» получили сроки за избиения арестантов

Преображенский суд Москвы вынес приговор четверым бывшим сотрудникам СИЗО «Матросская тишина», издевавшимся над арестантами. Об этом сообщает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Андрея Доржиева, Александра Сидорова, Дениса Петровича и Романа Сарангова, работавших в СИЗО оперативниками, признали виновными в превышении должностных полномочий и осудили на сроки от 3 лет и 2 месяцев до 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Они избивали заключенных за, по их словам, неисполнение правил внутреннего распорядка. В частности, сотрудники требовали от арестантов раздеться догола или ровно заправить кровать. Однако суд установил, что фигуранты устраивали пытки из чувства личной неприязни.

Садистских наклонностей у подсудимых не было, просто они считали нормой издеваться над арестантами, отмечает Меркачева.

Четырех оперативников арестовали и поместили в СИЗО №4 летом 2023 года.

12 декабря 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главного врача больницы следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко за должностные преступления. По данным следствия, он получал взятки за перевод заключенных, находящихся в палатах больницы СИЗО, в гражданскую больницу.