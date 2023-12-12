Экс-главврача больницы СИЗО «Матросская тишина» отправили в тюрьму

Суд Москвы приговорил экс-главврача «Матросской тишины» Кравченко к 7 годам

Преображенский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главного врача больницы следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

По данным следствия, фигурант получал взятки за перевод заключенных, находящихся в палатах больницы СИЗО, в гражданскую больницу. Спустя время эти обвинения были с него сняты, однако остались подозрения по статьям о превышении и злоупотреблении полномочиями. Представитель гособвинения запросил для главврача девять лет колонии, а сам он свою вину так и не признал.

Кравченко был задержан в Москве 19 января.