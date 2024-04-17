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22:24, 17 апреля 2024Экономика

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 562 сантиметров

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в черте города Орска Оренбургской области снизился на 15 сантиметров и достиг 562 сантиметров. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров», — говорится в сообщении.

14 апреля первый заместитель главы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что в Оренбурге подтопило еще около тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков.

Согласно последним данным, весеннее половодье 2024 года охватило 39 российских регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге затопило.

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      Марина Совина
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