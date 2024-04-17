В Азербайджане заявили о безрезультатности разговоров на языке угроз

МИД Азербайджана: угрозы и давление на Баку не дадут Парижу результатов

Угрозы и давление, оказываемое Францией на Азербайджан, не дадут результатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — отметил он

По словам пресс-секретаря дипведомства, своими действиями Париж ставит под сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе суверенитета и территориальной целостности и обостряет ситуацию между ними. Он подчеркнул, что, инициируя проекты документов против Азербайджана в Совбезе ООН, Евросоюзе и других международных организациях, Франция доказала «полную беспочвенность» своих претензий на статус нейтрального посредника.

В среду, 17 апреля, стало известно, что Франция отозвала посла из Азербайджана для проведения консультаций. Как утверждается в сообщении, причиной данного решения стали «продолжающиеся в последние месяцы действия Азербайджана, наносящие ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

