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10:44, 17 апреля 2024Бывший СССР

В Азербайджане заявили о безрезультатности разговоров на языке угроз

МИД Азербайджана: угрозы и давление на Баку не дадут Парижу результатов

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Угрозы и давление, оказываемое Францией на Азербайджан, не дадут результатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — отметил он

По словам пресс-секретаря дипведомства, своими действиями Париж ставит под сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе суверенитета и территориальной целостности и обостряет ситуацию между ними. Он подчеркнул, что, инициируя проекты документов против Азербайджана в Совбезе ООН, Евросоюзе и других международных организациях, Франция доказала «полную беспочвенность» своих претензий на статус нейтрального посредника.

В среду, 17 апреля, стало известно, что Франция отозвала посла из Азербайджана для проведения консультаций. Как утверждается в сообщении, причиной данного решения стали «продолжающиеся в последние месяцы действия Азербайджана, наносящие ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

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      Александр Курбатов
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