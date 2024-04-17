Лондон назвал интригующей идею использовать российские активы для помощи Украине

Министр финансов Хант: идея использовать активы РФ для Украины интригует

Предложение использовать замороженные российские активы для нужд Украины является «очень интригующим», заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg TV.

"Я думаю, что это очень интригующее предложение. Я встречусь с министром [финансов США Джанет] Йеллен в течение следующих двух дней, и, несомненно, обсужу с ней это и узнаю больше деталей по этому вопросу", — сказал он.

Хант назвал конфликт на Украине «экзистенциальной битвой» для мирового миропорядка. «Мы должно думать обо всем возможном, чтобы поддержать Украину», — подчеркнул министр.

В марте Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России в июле 2024 года.

По данным собеседников газеты, что речь может идти о передаче Киеву 2-3 миллиардов евро. Отмечается, что одним из источников денежных средств может стать конфискация 97 процентов доходов от замороженных российских активов, находящихся на счетах финансовой группы Euroclear.