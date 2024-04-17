В Кремле раскрыли подробности о темах совещания Путина с правительством

Песков сообщил, что на совещании с правительством Путин обсудит паводки

Президент России Владимир Путин в ходе запланированного на 17 апреля совещания обсудит с правительством паводки в ряде регионов страны. Темы мероприятия раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, помимо уже анонсированных докладов министра цифрового развития Максута Шадаева и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о внедрении отечественного программного обеспечения в секторах экономики, Путин обсудит с членами правительства половодье в ряде субъектов. О ситуации с паводками президенту доложит глава МЧС Александр Куренков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также губернаторы Оренбургской, Тюменской и Курганской областей.

Песков добавил, что планируется обсуждение и других оперативных вопросов. При этом профильные доклады прозвучат в закрытом режиме, подчеркнул он.

Ранее власти Оренбургской области признали, что оказались не готовы к аномальному паводку на реке Урал. В пресс-службе регионального правительства заявили, что в поступивших к ним прогнозах не было предупреждения о возможности экстремального половодья. Там также подчеркнули, что все известные риски были учтены, а подготовительные работы для пропуска паводка выполнены в полном объеме.