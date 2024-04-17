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02:28, 17 апреля 2024Россия

В Крыму сочли идею Макрона о перемирии попыткой обмануть Россию

Константинов заявил, что Макрон с идеей перемирия надеется водить Россию за нос

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов счел попыткой обмана идею французского президента Эммануэля Макрона о перемирии между Россией и Украиной на время проведения летней Олимпиады. О своих сомнениях он заявил во время разговора с РИА Новости.

Константинов напомнил, что США не останавливали военные действия во Вьетнаме во время Олимпиады, равно как и Грузия, которая не стала замораживать конфликт с Южной Осетией на время олимпийских игр.

«Почему французский президент вспоминает только об одной традиции, причем — древнегреческой, не соблюдавшейся никем в современной истории? Макрон попросту надеется водить нас за нос», — высказался собеседник агентства.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что предложение Макрона объявить перемирие на Украине на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже, является лицемерием. Он подчеркнул, что именно Макрон разжигает конфликт.

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      Маргарита Пименова
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