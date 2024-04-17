В Москве охранник магазина поймал вора и получил удар ножом

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом охранника магазина

В Москве росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину за нападение с ножом на охранника в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел в магазине на Лазоревом проезде. К прибывшим на место происшествия силовикам обратился охранник торгового зала. Он рассказал, что нападавший попался при попытке украсть из магазина спиртное. Между мужчинами произошел конфликт.

В результате молодой человек выхватил из кармана нож и ударил им сотрудника охраны в руку. Затем потерпевший нажал на тревожную кнопку и вызвал силовиков. Выяснилось, что нападавший — житель Московской области. Он передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Туле задержали 23-летнего местного жителя, который ударил ножом в шею продавщицу ночного магазина на улице Полюсной.