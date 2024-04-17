В российском регионе затонула машина с бойцами СВО

Машина с военнослужащими СВО из Чувашии затонула в Воронежской области

В Воронежской области затонула машина, на которой из зоны специальной военной операции (СВО) возвращались бойцы из Чувашии. Об этом сообщает ТАСС.

Легковой автомобиль с тремя людьми пропал 9 апреля, его обнаружили во время поисковых мероприятий. Также было найдено два тела. Выяснилось, что водитель не справился с управлением, проезжая через Дон между хутором Галиевка и селом Подколодновка Богучарского района, и машина упала в реку.

Ранее в Перми бесследно исчез недавно вернувшийся из зоны боевых действий участник СВО. Вечером 21 января он отдыхал в компании. После этого мужчина пошел домой, с тех пор его никто не видел.