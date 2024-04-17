В Сербии заявили еще об одном «гвозде в крышку гроба» международного права

Экс-министр обороны Сербии Вучевич назвал приглашение Косово в ПАСЕ лицемерием

Одобрение заявки Косово на вхождение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является лицемерием и гвоздем в крышку гроба международного права. Таким образом приглашение непризнанной республики в организацию прокомментировал бывший министр обороны Сербии Милош Вучевич, его слова передает сербское издание «Политика».

«То, что мы видели вчера в Страсбурге, является продолжением этого фестиваля лицемерия и еще одним гвоздем в гроб международного публичного права и всех стандартов, которые они должны соблюдать», — заявил Вучевич.

Экс-министр обороны добавил, что Сербия будет оспаривать это решение с помощью «аргументов, фактов, права, морали и веры в себя».

Ранее в Министерстве иностранных дел России раскритиковали «протаскивание» Косово в Совет Европы, назвав это решение «свидетельством деградации Совета».