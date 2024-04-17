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21:31, 17 апреля 2024Мир

В США предложили выделить Израилю 26 миллиардов долларов

Палата представителей представила законопроект о передаче Израилю $26,38 млрд

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля. Текст законопроекта опубликован на сайте американского Конгресса.

Из общей суммы 4,4 миллиарда долларов предлагается направить на восполнение оборудования и оборонных услуг, еще 4 миллиарда — на восполнение запасов ПВО «Железный купол» и «Праща Давида».

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответом на атаку Ирана. В частности, рассматриваемые варианты включают нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по местам размещения баллистических ракет и БПЛА.

17 апреля опрос Еврейского университета в Иерусалиме показал, что 74 процента израильтян выступили против ответного удара по Ирану, если это подорвет отношения Израиля с его союзниками. При этом 26 процентов опрошенных заявили, что поддержат удар по Ирану даже при условии, что он испортит отношения.

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      Марина Совина
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