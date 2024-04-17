Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:44, 17 апреля 2024Силовые структуры

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ Голубкина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд России отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу 71-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

26 июня 2023 года Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. В ноябре 2018 года Голубкин по указанию своего начальника передал координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту отчеты о проделанной работе по созданию пассажирского самолета. Сторона защиты утверждает, что перед отправкой три комиссии подтвердили, что документы не содержат гостайну. Однако 12 апреля 2021 года профессора арестовали и обвинили в работе на Нидерланды.

Процесс прошел в закрытом режиме из-за грифа секретности. Свою вину Голубкин не признал.

Валерий Голубкин был преподавателем на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Среди его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы. Профессор также оказался коллегой обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Губанов и Голубкин были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      В ДНР рассказали о стоявших под Авдеевкой с пластиковыми автоматами бойцах ВСУ

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше