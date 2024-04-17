Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ Голубкина

Верховный суд России отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу 71-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

26 июня 2023 года Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. В ноябре 2018 года Голубкин по указанию своего начальника передал координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту отчеты о проделанной работе по созданию пассажирского самолета. Сторона защиты утверждает, что перед отправкой три комиссии подтвердили, что документы не содержат гостайну. Однако 12 апреля 2021 года профессора арестовали и обвинили в работе на Нидерланды.

Процесс прошел в закрытом режиме из-за грифа секретности. Свою вину Голубкин не признал.

Валерий Голубкин был преподавателем на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Среди его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы. Профессор также оказался коллегой обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Губанов и Голубкин были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях.