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17:15, 17 апреля 2024Бывший СССР

Удар по расположению ВСУ в Чернигове назвали ювелирным

Военкор Коц назвал ювелирным удар ВС России по расположению ВСУ в Чернигове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц назвал удар Вооруженных сил (ВС) России по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове ювелирным. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«МЧС Украины подтвердило ювелирный удар по располаге в Чернигове», — написал военкор.

По его словам, с февраля 2022 года гостиница, в которой находилось расположение ВСУ, была официально закрыта. Возле нее находится воинская часть.

«На данный момент каждое утро между гостиницей и забором части собирались вэсэушники, большинство в гражданском, порядка 100-150 человек», — отметил Коц.

Ранее украинская полиция опубликовала видео первых минут после удара по гостинице в Чернигове. На кадрах среди раненых присутствует человек в военной форме, вокруг которого также находятся бойцы.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Донбасский партизан», в результате удара мог быть ликвидирован командующий оперативным командованием (ОК) «Север» ВСУ Дмитрий Красильников.

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      Валентин Карант
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