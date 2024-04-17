Воспитатели детсада под Москвой потеряли девочку на прогулке и поплатились

Воспитатели детсада в Красногорске потеряли девочку на прогулке и поплатились

Воспитатели частного детского сада в подмосковном Красногорске потеряли девочку на прогулке и поплатились. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в марте. Потерявшегося ребенка заметили жители соседних домов — девочка пыталась самостоятельного перейти дорогу. Ее отвели обратно в дошкольное учреждение. О ситуации узнала мать воспитанницы, женщина обратилась к детскому омбудсмену Подмосковья Ксении Мишоновой с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Представители региональной прокуратуры пришли в учреждение с проверкой. Позже было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. Решается вопрос о наказании виновных.

Ранее 30-летняя воспитательница из Ивановской области стала фигуранткой уголовного дела об истязании детей.