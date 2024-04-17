Израиль запланировал ответный удар по Ирану и передумал

Axios: Израиль планировал ответный удар по Ирану 16 апреля, но его отложил

Израиль планировал ответный удар по Ирану 16 апреля, но передумал и решил его отложить. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

«Мы не уверены, почему и насколько близко это было к реальному нападению», — заявил неназванный американский чиновник. Другой источник издания подтвердил, что 15 апреля Израиль сообщил администрации президента США Джо Байдена, что решил подождать.

По данным портала, Белый дом надеется, что удар Израиля будет более ограниченным, чем удар Ирана 14 апреля, и положит конец обмену атаками между двумя странами.

Ранее опрос Еврейского университета в Иерусалиме показал, что 74 процента израильтян выступили против ответного удара по Ирану, если это подорвет отношения Израиля с его союзниками. При этом 26 процентов опрошенных заявили, что поддержат удар по Ирану даже при условии, что он испортит отношения.