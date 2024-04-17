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15:36, 17 апреля 2024Мир

Южная Корея заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием

Разведка Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием

Фото: Khalid Mohammed / AP

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

«Мы следим за тем, была ли северокорейская технология включена в иранские баллистические ракеты, запущенные против Израиля, учитывая сотрудничество Севера и Ирана в области ракет в прошлом», — отмечается в заявлении разведки Южной Кореи.

В частности, Сеул подозревает Пхеньян в поставках Тегерану беспилотников и баллистических ракет. Данные подозрения исходят из того факта, что с начала 1980-х годов Иран начал сотрудничество с КНДР и импортировал оттуда военные технологии. Например, разведывательное управление Пентагона сообщало в 2019 году, что иранские баллистические ракеты «Shahab-3» были разработаны на основе северокорейских ракет средней дальности «Rodong».

Ранее стало известно, что США подозревают Северную Корею в обладании технологическим потенциалом в генной инженерии, а также в потенциальной разработке биологического оружия. В частности, Вашингтон подозревает Пхеньян в возможных попытках редактировать геном.

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      Максим Габриелян
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