Южная Осетия обвинила Грузию в провокациях на границе
Чтобы отвлечь внимание общества на фоне протестов из-за нового закона об иностранных агентах, Грузия устраивает провокации на границе с Южной Осетией. В этом Тбилиси обвинили в Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии, передает РИА Новости.
«Полагаем, что целями провокаторов является формирование предпосылок к их задержанию за нарушение пограничного законодательства Южной Осетии и создания очага нестабильности на государственной границе на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта», — утверждает пресс-служба силового ведомства.
В Цхинвали напомнили, что 14 апреля трое грузинских граждан в состоянии алкогольного опьянения перешли границу с Южной Осетией и подожгли траву.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.