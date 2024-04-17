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19:24, 17 апреля 2024Бывший СССР

Южная Осетия обвинила Грузию в провокациях на границе

Цхинвали: из-за закона об иноагентах Грузия устраивает провокации на границе

Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ

Чтобы отвлечь внимание общества на фоне протестов из-за нового закона об иностранных агентах, Грузия устраивает провокации на границе с Южной Осетией. В этом Тбилиси обвинили в Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии, передает РИА Новости.

«Полагаем, что целями провокаторов является формирование предпосылок к их задержанию за нарушение пограничного законодательства Южной Осетии и создания очага нестабильности на государственной границе на фоне рассматриваемого в грузинском парламенте законопроекта», — утверждает пресс-служба силового ведомства.

В Цхинвали напомнили, что 14 апреля трое грузинских граждан в состоянии алкогольного опьянения перешли границу с Южной Осетией и подожгли траву.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.

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      Глеб Палехов
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