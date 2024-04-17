Жители Орска пожаловались на мытье водой из луж

Жители Орска пожаловались, что им приходится мыться водой из луж

Жители Орска Оренбургской области, пострадавшего от паводка, пожаловались, что им приходится использовать для мытья воду, налитую из луж. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

В подтопленных домах уже 12 дней отсутствует водоснабжение, при этом, по словам местных жителей, машины с водой доезжают не до всех районов, поэтому им приходится использовать для бытовых и технических нужд воду, набранную из луж, или собранную в ведра дождевую воду. Соответствующие снимки орчане опубликовали в социальных сетях.

В региональном правительстве журналисту издания рассказали, что не могут подтвердить, действительно ли люди «добывают» воду такими способами, однако согласились, что нехватка воды в Орске сохраняется. Представитель ведомства отметил, что для решения этой проблемы в город сейчас завозятся стационарные контейнеры, из которых можно будет набрать питьевую воду.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что нехватка питьевой воды в Орске вызвана тем, что большинство подземных скважин оказались затоплены и у специалистов нет возможности добраться до них, пока не сойдет вода. Паслер добавил, что для решения проблем с водой во дворах жилых домов Орска поставят контейнеры с питьевой водой. По его словам, в город уже доставили 100 емкостей объемом 1000 литров.

Орск затопило 5 апреля после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.