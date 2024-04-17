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17:48, 17 апреля 2024Экономика

Жители Орска пожаловались на мытье водой из луж

Жители Орска пожаловались, что им приходится мыться водой из луж

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители Орска Оренбургской области, пострадавшего от паводка, пожаловались, что им приходится использовать для мытья воду, налитую из луж. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

В подтопленных домах уже 12 дней отсутствует водоснабжение, при этом, по словам местных жителей, машины с водой доезжают не до всех районов, поэтому им приходится использовать для бытовых и технических нужд воду, набранную из луж, или собранную в ведра дождевую воду. Соответствующие снимки орчане опубликовали в социальных сетях.

В региональном правительстве журналисту издания рассказали, что не могут подтвердить, действительно ли люди «добывают» воду такими способами, однако согласились, что нехватка воды в Орске сохраняется. Представитель ведомства отметил, что для решения этой проблемы в город сейчас завозятся стационарные контейнеры, из которых можно будет набрать питьевую воду.

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Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что нехватка питьевой воды в Орске вызвана тем, что большинство подземных скважин оказались затоплены и у специалистов нет возможности добраться до них, пока не сойдет вода. Паслер добавил, что для решения проблем с водой во дворах жилых домов Орска поставят контейнеры с питьевой водой. По его словам, в город уже доставили 100 емкостей объемом 1000 литров.

Орск затопило 5 апреля после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.

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      Полина Кислицына
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