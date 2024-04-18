«Астон Вилла» выбила «Лилль» по пенальти и вышла в полуфинал Лиги конференций

«Астон Вилла» победила «Лилль» по пенальти и вышла в полуфинал Лиги конференций

Английская «Астон Вилла» одержала победу над французским «Лиллем» в четвертьфинале Лиги конференций сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами у французов отличились полузащитники Юсуф Языджи и Бенжамен Андре. У англичан мяч забил защитник Мэтти Кэш. Первый матч между командами закончился со счетом 2:1 в пользу англичан, и встреча перешла в дополнительное время и серию пенальти.

В серии одиннадцатиметровых сильнее оказалась «Астон Вилла». Таким образом, команда вышла в полуфинал Лиги конференций.

Остальные полуфиналисты станут известны позднее 18 апреля. Тогда же определятся участники 1/2 финала Лиги Европы.