«Девочка-бэтмен» вернулась в Россию ради новой операции

Американке Луне Феннер проведут операцию по восстановлению кожи в Петербурге

Четырехлетняя Луна Феннер из США, которой в 2021 году краснодарские врачи удалили огромное новообразование на лице, вернулась в Россию. В Санкт-Петербурге ей проведут порядка пяти эстетических операций, рассказала ТАСС доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

Как сообщила пластический хирург, Феннер, которую из-за ее особенности прозвали «девочкой-бэтменом», поселилась с семьей в апартаментах. Американке предстоит пройти предоперационное обследование, прежде чем ей проведут около пяти операций для удаления рубцов и восстановления кожи век. «Ее будет осматривать один из ведущих онкологов Санкт-Петербурга, потому что у нее есть участки на лице, где проступил пигмент — фрагменты невуса», — рассказала Филиппова.

Хирург следила за историей девочки с 2021 года. Тогда врачи из Краснодарского края завершили ряд операций по удалению родимого пятна с лица Феннер. Как рассказала мать девочки, в настоящее время из-за рубцов у нее не до конца закрываются глаза. Исправить это взялись питерские врачи. «Об эстетике, конечно, тоже речь идет, но тут в первую очередь медицинские показания — необходимо восстановить веки», — объясняет Филиппова. Девочке потребуется порядка пяти операций с интервалами в полгода. Процесс лечения займет максимум 2,5-3 года и обойдется семье Феннер в 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Индии 77-летнему мужчине сделали операцию и извлекли из его брюшной полости 14-килограммовую опухоль. Лечащий врач пациента заявил, что это одна из самых крупных опухолей такого рода в истории.

