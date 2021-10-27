Российские медики провели очередную операцию «девочке-бэтмену» из США

Российские медики провели очередную операцию по удалению родимого пятна с лица американки Луны Феннер. Об этом рассказали ТАСС в краснодарской клинике лазерной фотодинамической терапии.

«Проведена пересадка кожи на лобной части и на веках под обоими глазами», — поделился директор клиники Андрей Алексуткин, отметив, что процесс заживления займет несколько недель. В настоящее время Луна находится дома. Предположительно, это была последняя операция по удалению невуса. В то же время врач подчеркнул, что только после заживления станет ясно, требуется ли проведение дополнительных медицинских манипуляций.

Первую операцию онкологи провели в октябре 2019 года, когда девочке было полгода.

Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Врачи из США не взялись за лечение пациентки. Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.