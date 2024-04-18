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17:47, 18 апреля 2024Спорт

Ефимова ответила на сравнение Винер российских спортсменов с бомжами

Пловчиха Ефимова назвала сравнение нейтральных спортсменов с бомжами смешным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая сравнила нейтральных спортсменов с бомжами. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка назвала подобные оскорбления смешными. «Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали "бомжами"», — подчеркнула она.

Ранее Винер назвала бомжами нейтральных атлетов на Играх. Она обратила внимание, что фамилий россиян, которые станут олимпийскими чемпионами, не будет в медальном зачете, и посчитала это унижением.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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      Анастасия Борисова
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