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18:33, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Бывший ведущий «Дома-2» рассказал о предательстве Бузовой

Бывший ведущий «Дома-2» Кадони заявил, что Бузова его предала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший ведущий популярного телепроекта «Дом-2», участник шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТВ-3 Влад Кадони высказался о сотруднице проекта, певице Ольге Бузовой. Подробности он раскрыл в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, доступной в соцсети «ВКонтакте».

«Для меня Бузова — это предатель. (...) По отношению ко мне она поступила подло», — заявил экс-ведущий проекта.

При этом Кадони заявил, что не хочет раскрывать подробности конфликта с певицей. Он также отметил, что не исключает работу в совместных проектах с Бузовой, если возникнет такая необходимость.

Ранее Кадони рассказал о разочаровании в журналистке Ксении Собчак. По мнению звезды «Дома-2», Собчак не стоило стесняться того, что она была ведущей телестройки.

Кадони был ведущим «Дома-2» с 2015 по 2022 год. В декабре 2022 года он ушел из проекта, заявив, что ему не подошли условия контракта. В январе 2023 года он раскрыл, что будет работать на ТВ-3.

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      Мария Большакова
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