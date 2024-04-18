Бывший ведущий «Дома-2» рассказал о предательстве Бузовой
Бывший ведущий популярного телепроекта «Дом-2», участник шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТВ-3 Влад Кадони высказался о сотруднице проекта, певице Ольге Бузовой. Подробности он раскрыл в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, доступной в соцсети «ВКонтакте».
«Для меня Бузова — это предатель. (...) По отношению ко мне она поступила подло», — заявил экс-ведущий проекта.
При этом Кадони заявил, что не хочет раскрывать подробности конфликта с певицей. Он также отметил, что не исключает работу в совместных проектах с Бузовой, если возникнет такая необходимость.
Ранее Кадони рассказал о разочаровании в журналистке Ксении Собчак. По мнению звезды «Дома-2», Собчак не стоило стесняться того, что она была ведущей телестройки.
Кадони был ведущим «Дома-2» с 2015 по 2022 год. В декабре 2022 года он ушел из проекта, заявив, что ему не подошли условия контракта. В январе 2023 года он раскрыл, что будет работать на ТВ-3.