ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

Главы ЕС призвали срочно предоставить Украине системы ПВО и военную помощь

Главы государств и правительств Европейского союза призвали срочно предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление они сделали на неформальном саммите в Брюсселе, передает Politico.

Кроме того, Евросовет указал на необходимость ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал, что у Запада не получится оказать Украине такую же помощь в защите от беспилотных летательных аппаратов, как Израилю.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о нехватке систем ПВО. По его словам, Украине удалось наладить хорошее производство беспилотников, однако дроны не заменят ни ПВО, ни ракеты дальнего действия.