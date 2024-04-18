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18:41, 18 апреля 2024Экономика

Еще одна западная компания решила уйти из России

Австралийская Tigers Realm Coal решила продать угольный бизнес в России

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Руководство австралийской Tigers Realm Coal (TIG) решило продать свой угольный бизнес в России. Об этом говорится в заявлении крупной западной компании.

В TIG достигли договоренности о продаже своих российских активов на Чукотке с фирмой «АПМ-инвест», принадлежащей предпринимателю Марку Бузуку. Речь идет о соглашении по передаче прав собственности на компании «Берингпромуголь», управляющей компании «Берингуголинвест» и «Северной Тихоокеанской угольной компании», занимающейся геологической разведкой. Стоимость сделки оценили в 49 миллионов долларов, уточняется в документе.

Теперь соглашение должно пройти процедуру одобрения со стороны акционеров австралийской компании. По российскому законодательству, участники сделки также должны получить согласие на проведение купли-продажи со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и президента РФ Владимира Путина.

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С начала боевых действий на Украине Россию покинули (или приостановили свою деятельность на территории РФ) сотни западных компаний на фоне международных санкций. Уход из страны затронул большинство ключевых отраслей, включая автомобильную (BMW, Audi, Mercedes), авиационную (Boeing и Airbus), логистическую (Maersk, UPS, DHL), ретейл и общепит (IKEA, McDonald’s), электронику (Apple, Samsung, Sony) и другие.

В конце марта 2024 года агентство Reuters оценило суммарные убытки иностранных компаний и-за ухода с российской рынка более чем в 107 миллиардов долларов.

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      Анатолий Акулов
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