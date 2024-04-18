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10:40, 18 апреля 2024Экономика

Слишком частые поломки локомотивов в России объяснили

«Ъ»: производители локомотивов просят смягчить требования к надежности машин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Требования к надежности тягового подвижного состава в России в настоящее время оторваны от реальности, потому что локомотивы старше 20 лет уже имеют определенный деградационный износ и не могут работать как новые. Таким образом проблемы с их эксплуатацией объяснили в «ЛокоТехе», который обслуживает машины производства «Трансмашхолдинга» (ТМХ), пишет «Коммерсантъ».

В компании указали, что слишком частые поломки и длительный ремонт связаны с объективными факторами. В том числе с тем, что отдельные необходимые компоненты больше не выпускают, поэтому их восстановление требует больше времени.

Между тем при расчетах нормативов обслуживания показатели надежности для новых локомотивов, которые еще находятся на гарантии завода-изготовителя, и старых на сегодняшний день не отличаются. Гендиректор ТМХ Кирилл Липа попросил смягчить требования к ремонту для возрастных локомотивов, чтобы сделать их адекватными.

«Необходимо менять подходы и разрабатывать методику учета показателей надежности тягового подвижного состава в зависимости от особенностей его конструкции, срока эксплуатации и других факторов», — подчеркнули в «ЛокоТехе».

Высокий уровень простоя локомотивов называют одной из главных причин падения погрузки на сети железных дорог в первом квартале. Как отмечалось на заседании у вице-премьера Андрея Белоусова 28 марта, без движения из-за проблем с обслуживанием на тот момент оставались 200 единиц техники. В протоколе заседания Минтранса, состоявшегося 3 апреля, было указано, что технически исправный и эксплуатируемый парк подвижного состава отставал от планов на 142 локомотива.

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Основной причиной называлось отсутствие запасных частей и квалифицированного персонала, а также срыв планов заводского ремонта.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин отмечает, что из-за нехватки локомотивов доля брошенных поездов уже составляет 32 процента, в то время как ранее колебалась на уровне 22-25 процентов.

В то же время источник издания указывает, что серьезную проблему для содержания парка локомотивов в рабочем состоянии представляют и новые локомотивы. Им приходится проходить «объективно трудный процесс обеспечения выпуска и обслуживания в условиях импортозамещения».

Ранее сообщалось, что в первом квартале падение грузоперевозок по железной дороге составило 3,2 процента (9,7 миллиона тонн) относительно того же периода 2023 года. До начала 2024 года власти предполагали рост на 2,7 процента, но пока прогноз не исполняется.

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      Платон Щукин
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