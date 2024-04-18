Игорь Николаев рассказал о самочувствии после операции на сердце

Композитор Николаев сообщил, что хорошо себя чувствует после операции на сердце

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев рассказал о самочувствии после операции на сердце. Об этом он сообщил Пятому каналу.

Артист рассказал, что сейчас у него нет проблем со здоровьем и он чувствует себя хорошо. «Сразу почувствовал себя лучше», — описал свое состояние Николаев.

Сейчас, по словам певца, он полностью восстановился. Николаев сообщил, что врачи разрешили ему поехать на гастроли.

О госпитализации Игоря Николаева из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября 2023 года. Его состояние оценивалось как тяжелое. 19 сентября сообщалось, что артист перенес коронарное шунтирование. Музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.