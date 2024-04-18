Кадыров дал характеристику задержанному в Дагестане главе МЧС Чечни

Кадыров о задержанном в Дагестане главе МЧС Чечни: боролся во имя закона

Задержанный в Дагестане глава МЧС Чечни Алихан Цакаев лично участвовал в спецоперациях против международных террористов, и с первых дней боролся во имя торжества и закона России. Такую характеристику дал ему глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Алихан Гарманович с первых дней рядом с нами боролся во имя торжества мира и закона в России. Лично участвовал во многих спецоперациях против международных террористов, получал ранения и прошел этот путь до конца», — написал политик.

Помимо того, Цакаев принимал участие в эвакуации мирного населения из сектора Газа. Его награждали орденом Кадырова, добавил Кадыров, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

Издание «Подъем» отмечало, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили при помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.

По слова Кадырова, попытка задержания является постыдной провокацией. Саму попытку задержания глава Чечни охарактеризовал как имевшую «крайне грубую форму».