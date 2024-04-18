Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:06, 18 апреля 2024Культура

Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

Кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик»
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино. Фото: Yara Nardi / Reuters

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тарантино решил придумать другой сценарий для своей десятой кинокартины, которая должна стать его последним полнометражным фильмом.

В мае 2023 года Тарантино рассказал, что его новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.

В июле прошлого года режиссер Кристофер Нолан отреагировал на решение своего коллеги завершить карьеру. По его мнению, Тарантино принял такое решение, так как считает, что поздние работы кинематографистов зачастую не соответствуют их лучшим творениям.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Затопившее российские города наводнение продолжается. Какие еще территории пострадают от паводка?

      Курсанта МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней

      Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

      Врачи назвали три продукта против депрессии

      Подполье рассказало об ударе по ВСУ в Ивано-Франковске

      Стало известно о неудачах Шольца на переговорах по Украине в Китае

      Губернатор раскрыл подробности атаки метеозондов и дрона на Воронежскую область

      Украинский продюсер захотел перевоспитать Ивлееву

      Около нефтебазы в российском городе начался мощный пожар

      Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше