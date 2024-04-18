Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

Кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик»

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тарантино решил придумать другой сценарий для своей десятой кинокартины, которая должна стать его последним полнометражным фильмом.

В мае 2023 года Тарантино рассказал, что его новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.

В июле прошлого года режиссер Кристофер Нолан отреагировал на решение своего коллеги завершить карьеру. По его мнению, Тарантино принял такое решение, так как считает, что поздние работы кинематографистов зачастую не соответствуют их лучшим творениям.