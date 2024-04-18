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02:17, 18 апреля 2024Мир

Лидеры ЕС заявили о солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана

Лидеры Евросоюза заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана. Об этом говорится в документе по итогам встречи, пишет РИА Новости.

Евросовет призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе.

Ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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