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19:14, 18 апреля 2024Спорт

«Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Локомотив» и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителя заброшенными шайбами отметились форварды Никита Михайлис и Александр Петунин. В составе «Локомотива» единственный гол забил нападающий Максим Березкин.

Таким образом, «Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-0. Серия продлится до четырех побед.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.

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      Анастасия Борисова
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