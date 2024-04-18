«Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Локомотив» и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителя заброшенными шайбами отметились форварды Никита Михайлис и Александр Петунин. В составе «Локомотива» единственный гол забил нападающий Максим Березкин.

Таким образом, «Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-0. Серия продлится до четырех побед.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.

