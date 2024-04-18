Захарова: искусственная румынизация стала госполитикой Молдавии

Молдавия проводит госполитику по искусственной румынизации страны, потому что у руководства республики есть паспорта Румынии. В ходе еженедельного брифинга по вопросам внешней политики в этом власти республики обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция выступления доступна во «ВКонтакте».

«Идет настоящая — вот в прямом эфире — искусственная румынизация Молдавии. (...) И эта искусственная румынизация стала одной из основ политического курса руководства республики, у которого румынские же паспорта», — заявила дипломат.

Она добавила, что наиболее одиозными проявлениями этого процесса являются переименование молдавского языка в румынский, практики назначения на высокие государственные посты выходцев из Бухареста, а также попытка подтолкнуть граждан указывать румынскую национальность в ходе предстоящей переписи населения.

Ранее Захарова также уличила Францию в размывании собственного суверенитета. По ее словам, именно к таким последствиям привело решение Парижа о передаче под контроль НАТО атомного авианосца «Шарль де Голль».