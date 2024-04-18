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19:32, 18 апреля 2024Путешествия

Момент удара молнии в самолет с пассажирами на борту попал на видео

В летевший из ОАЭ в Армению самолет ударила молния и повредила лобовое стекло

В летевший из ОАЭ в Армению самолет с пассажирами на борту ударила молния. Момент ее попадания запечатлен на видео, его публикует Telegram-канал «Баграмян 26».

Инцидент произошел в среду, 17 апреля, со следовавшим из Абу-Даби в Ереван лайнером. Отмечается, что молния повредила лобовое стекло самолета. На кадрах видно, как у людей начинается паника, многие из них начинают кричать от страха.

«Погода была не очень хорошая, но взлет разрешили, через несколько минут после взлета началось — удары молний, непрекращающаяся тряска», — рассказал один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что молния ударила в самолет Embraer ERJ-195 авиакомпании Austrian Airlines. Инцидент произошел с летевшим из Вены в Неаполь лайнером спустя примерно 40 минут после начала рейса. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пассажиры.

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      Фариза Бацазова
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