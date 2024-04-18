Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 18 апреля 2024Наука и техника

Logitech выпустила мышь с ChatGPT

Logitech представила компьютерную мышь со встроенной поддержкой чат-ботов

Фото: Logitech

Компания Logitech представила компьютерную мышь с кнопкой для вызова чат-бота. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа, протестировавшие Signature AI Edition M750, заявили, что девайс имеет дополнительную кнопку для вызова виртуального помощника. На нее можно назначить быстрый запуск встроенной программы Logi AI Prompt Builder, созданной для работы с инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

По нажатию на кнопку появляется диалоговое окно с виртуальным ассистентом — ChatGPT или другим сервисом. Журналисты рассказали, что использовали вызов помощника, чтобы перефразировать абзац текста, сделать его короче или переписать.

«Кажется, программа Prompt Builder действительно может быть полезной. Но для ее использования пришлось приобрести новую мышь Logitech», — рассказала автор медиа Эмилия Дэвид. Стоимость мыши составляет 50 долларов, или около 4,7 тысяч рублей. В настоящий момент утилита Prompt Builder работает с английским языком и позволяет настроить только чат-бот ChatGPT.

В конце марта стало известно о новых требованиях корпорации Microsoft к ПК, выходящим с предустановленной Windows. В том числе, в компании будут рекомендовать наличие отдельной кнопки на клавиатуре компьютера для вызова Copilot.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

      В российском регионе ограничили движение в сторону Казахстана из-за паводка

      Отказавшиеся от свадьбы в последний момент люди объяснили свой выбор

      Новая жена Канье Уэста пришла в Диснейленд в мини-платье без нижнего белья

      Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Бериславе

      Россиянин устроил склад боеприпасов и стрелкового оружия в собственном доме

      Удары артиллерии сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

      Утечка аммиака произошла в районе популярного у россиян курорта Таиланда

      Российская чиновница фиктивно трудоустроила приятеля и получала за него зарплату

      Домохозяек призвали положить ложку соли в унитаз с одной целью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше