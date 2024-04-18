Logitech выпустила мышь с ChatGPT

Logitech представила компьютерную мышь со встроенной поддержкой чат-ботов

Компания Logitech представила компьютерную мышь с кнопкой для вызова чат-бота. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа, протестировавшие Signature AI Edition M750, заявили, что девайс имеет дополнительную кнопку для вызова виртуального помощника. На нее можно назначить быстрый запуск встроенной программы Logi AI Prompt Builder, созданной для работы с инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

По нажатию на кнопку появляется диалоговое окно с виртуальным ассистентом — ChatGPT или другим сервисом. Журналисты рассказали, что использовали вызов помощника, чтобы перефразировать абзац текста, сделать его короче или переписать.

«Кажется, программа Prompt Builder действительно может быть полезной. Но для ее использования пришлось приобрести новую мышь Logitech», — рассказала автор медиа Эмилия Дэвид. Стоимость мыши составляет 50 долларов, или около 4,7 тысяч рублей. В настоящий момент утилита Prompt Builder работает с английским языком и позволяет настроить только чат-бот ChatGPT.

В конце марта стало известно о новых требованиях корпорации Microsoft к ПК, выходящим с предустановленной Windows. В том числе, в компании будут рекомендовать наличие отдельной кнопки на клавиатуре компьютера для вызова Copilot.