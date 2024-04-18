На Украине собрались мобилизовывать должников по алиментам

На Украине будут мобилизовывать многодетных отцов с долгами по алиментам

Ужесточения в законе о мобилизации на Украине, которые вступят в силу через месяц, предусматривают отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов, не уплачивающих алименты. Об этом сообщает издание «Левый берег».

На данный момент родитель троих и более детей имеет право на отсрочку от военной службы на Украине, но за неуплату алиментов хотя бы на одного из детей более трех месяцев это право он потеряет, а сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) получат доступ к базе данных о задолженности.

Как сообщает издание, общая численность неплательщиков алиментов на Украине составляет около полумиллиона человек, из которых 16,2 тысячи человек — женщины. Родителей-должников, имеющих троих или более детей, не менее 20 тысяч.

В Министерстве юстиции пояснили, что мобилизация таких людей — не наказание, а возможность начать получать высокую зарплату, чтобы погасить долги и обеспечить своих детей.

Ранее стало известно, что секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко допустил мобилизацию около десяти тысяч заключенных.