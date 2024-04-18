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12:55, 18 апреля 2024Бывший СССР

На Украине потребовали наказать командиров ВСУ из-за гибели военных в Чернигове

Экс-депутат Рады потребовал наказать виновных в гибели военных в Чернигове

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что необходимо наказать тех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расквартировали солдат в отеле в Чернигове. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

«Хотим справедливости в отношении тех утырков-командиров, которые расположили в приграничном городе фактически военную часть в отеле. Это не первый случай», — заявил экс-депутат.

Мосийчук подчеркнул, что в результате удара погибло много военных и еще больше оказались ранены, а официальная информация властей об отсутствии военных в отеле не соответствует действительности.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в этот день в гостинице проходило совещание руководства оперативного командования «Север» ВСУ с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, который с марта 2023 года занимает должность командующего группой войск на этом направлении.

Украинская полиция публиковала видео первых минут после удара по гостинице в Чернигове, среди раненых присутствует человек в военной форме, вокруг которого также находятся бойцы.

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      Валентин Карант
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