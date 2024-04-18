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17:28, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ

Автор FP Катерджи: ВСУ не могут удерживать позиции из-за нехватки боеприпасов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удерживать свои позиции из-за критической нехватки боеприпасов. Об этом заявил обозреватель Оз Катерджи в материале для журнала Foreign Policy (FP), базирующегося в США.

«На передовой ситуация уже критическая, поскольку Украина изо всех сил пытается удержать свои позиции без боеприпасов, необходимых для их защиты», — говорится в материале.

По мнению журналиста, ВСУ медленно укрепляют свои позиции, что открывает новые возможности для продвижения армии России вперед. Автор материала рассказал, что побывал на украинском складе боеприпасов и был поражен тем фактом, что склад был совершенно пуст.

Ранее экс-генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не хватает людей и техники, чтобы оборонять Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) от атак российских военных. Он также отметил, что Часов Яр является господствующей высотой, и если российские военные смогут взять город, им откроется путь к Краматорску и Константиновке.

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      Олег Давыдов
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