Нидерланды допустили закупку Patriot для Украины

Премьер Нидерландов Рютте допустил закупку систем ПВО Patriot для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе допустил закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. Об этом сообщает Financial Times.

«Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить на Украину. У нас есть деньги. Это очень важно», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим норвежским коллегой Бартом Эде поставки систем ПВО Patriot Украине. По его словам, правительство Норвегии предоставляет помощь, чтобы Украина могла получить зенитно-ракетные комплексы Patriot из других стран.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что Германия будет снова призывать европейские страны найти дополнительные системы ПВО, которые можно передать Украине.