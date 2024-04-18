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20:25, 18 апреля 2024Экономика

В Орске оценили число пострадавших от наводнения домов

Паслер: в Орске обследовано 1,9 тысячи домов, выявлены подлежащие сносу

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Строительные комиссии в Орске оценили, сколько домов пострадало от затопления. Итоги работы местных властей в своем Telegram-канале подвел губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

К сегодняшнему дню, как сообщается, специалисты обследовали 1,9 тысячи домов. Ревизия выявила и ряд построек, подлежащих сносу.

За сутки, по информации Паслера, газоснабжение вернули 278 жителям Орска. По мере того как в городе спадает вода, к газу планируется подключить порядка тысячи домов. Такая задача поставлена на эти выходные. Подача электричества в Орске восстановлена. Электроснабжение наладили уже у 1,4 тысячи абонентов, в 14 многоквартирных домах. С понедельника подрядчик приступит к установке распределительных шкафов и приборов учета электроэнергии.

Как отмечает губернатор, в городе есть запас воды, организован подвоз воды, в том числе адресный. Работники водоканала заменяют насосы на скважинах. К работе привлечены вся доступная техника, отраслевые службы работают в круглосуточном режиме.

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Образовательные учреждения в пятницу, 19 апреля, работают в штатном режиме. По распоряжению Паслера школы и детские сады обеспечены бутилированной водой и одноразовой посудой, организован подвоз воды. Меню питания скорректировано. Привоз воды осуществляется также в учреждения здравоохранения. Родильный дом закрыт до полной стабилизации паводковой ситуации. Беременные и новорожденные доставлены в Оренбург и Новотроицк.

В этом году половодье затронуло 39 российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области — в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов залило водой.

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      Виктория Клабукова
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